شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يتحدث عن رباعية المقاصة في الإسماعيلي والرحيل للمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عّبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن سعادته بالفوز الكبير بأربعة أهداف لهدف على الأسماعيلي خلال المباراة التي جمتهما مساء اليوم ،الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، موضحاً أن المقاصة إستحق الفوز بعدما تسيّد المباراة وقدم عرضاً قوياً ونتيجة كبيرة.

وتحدث إيهاب جلال في تصريخات لقناة أون تايم سبورت عقب اللقاء عن الأنباء التي ترددت بشان أمكانية رحيله عن مصر المقاصة لتدريب فريق المصري ، قائلاً: هذا كلام غير صحيح..لا أنكر أن تدريب المصري شرف لأي مدرب فهو فريق رائع ولديه جماهير عريضة لكني لا أفكر في هذا الأمر ،لأنني مرتبط بعقد مع المقاصة وأحترم تعاقده مع خاصة في ظل علاقته القوية بإدارة المقاصة.

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وتحدث جلال عن الإسماعيلي والكبوة التي يمر بها حالياً ، قائلاً: حزين بالطبع لوضع الأسماعليي..تحدثت بعد المباراة مع أدهم السلحدار المدير الفني للدراويش وهو مدرب رائع ولا يمكن أن يكون مسئولاً عن تراجع نتائج الفريق لأنه تولّى المهمة منذ أيام قليلة ولابد من معرفة سبب هذه الكبوة والنهوض بالدراويش.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة ، حيث تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.