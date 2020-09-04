شكرا لقرائتكم عماد متعب: رحيل بعض النجوم من النادي الأهلي فرصة جيدة لكل لاعب ليثبت نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب نجم وهداف الأهلي السابق، أن رحيل بعض النجوم من النادي الأهلي فرصة جيدة لكل لاعب ليثبت نفسه، وذلك على هامش مباراة الأهلي ودجلة التي تجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليل قبيل اللقاء: "الفوز على المصري هدأ الأجواء داخل الأهلي، وكل اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا مميزين للغاية".

وتابع متعب: "من الوارد أن يكون هناك دور لديانج، هكذا تعلمنا من تفيكر المدربين ألأجانب، طالما اختاره فايلر لابد أنه يضعه في حساباته، والمميز في الأهلي أنه عاد بعد هزيمة القمة بسرعة وصحح أوضاعه".

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ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

وبالعود لتاريخ مواجهات الأهلي ودجلة، نجد أنهما تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.

19 هدفاً سجلهم الأهلي في شباك دجلة، ونجح الأخير في تسجيل 6 أهداف فقط في المرمى الأحمر، ويعتبر حسام غالي هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقن بالدوري في لقاء الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2010.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي بشكل عام خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017، فيما يعتبر الثلاثي رمضان صبحي وعمرو جمال ووليد أزارو في صدارة هدافي مواجهات الفريقين بهدفين لكل منهم.