شكرا لقرائتكم حازم إمام: مدرب وادي دجلة الجديد تخلى عن اللعب "الجميل" من أجل اللعب الواقعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مدرب وادي دجلة الجديد تخلى عن اللعب "الجميل" من أجل اللعب الواقعي، وذلك على هامش مباراة الفريق الدجلاوي أمام الأهلي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتابع الثعلب في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي للمباراة: "قبل التوقف كان دجلة أكثر فريق استحواذ على الكرة قبل التوقف، ولكن بابا فاسيليو تخلى عن فكرة الاستحواذ من أجل اللعب بدليل أنه لم يتلقى ولا هزيمة بعد العودة من التوقف".

وتابع إمام، أن مدرب دجلة تراجع على مستوى الاستحواذ من المركز الأول للمركز الثالث، لكنه أكثر فريق حصد نقاط عقب العودة قبل الأهلي وبيراميدز والزمالك".

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ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

وبالعود لتاريخ مواجهات الأهلي ودجلة، نجد أنهما تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.

19 هدفاً سجلهم الأهلي في شباك دجلة، ونجح الأخير في تسجيل 6 أهداف فقط في المرمى الأحمر، ويعتبر حسام غالي هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقن بالدوري في لقاء الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2010.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي بشكل عام خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017، فيما يعتبر الثلاثي رمضان صبحي وعمرو جمال ووليد أزارو في صدارة هدافي مواجهات الفريقين بهدفين لكل منهم.