شكرا لقرائتكم الأهلى ضد وادى دجلة.. بادجى ومروان محسن يقودان الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

يلتقى في الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره وادى دجلة في إطار منافسات الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة ، وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الدولى جهاد جريشة حكما للساحة يعاونه كلاً من سامي هلهل و محمود أبو الرجال و محمد حسن حكم رابع.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 22 لجهاد جريشة مع الأهلي، حيث كانت آخر المواجهات التي أدارها الحكم للمارد الأحمر أمام بيراميدز أغسطس من العام الماضى ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ن الدوري الممتاز.

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وخلال 21 مباراة أدارها جريشة للمارد الأحمر حقق الأهلي الفوز في 14 مباراة بينما انتهت مباراتين بالتعادل وخسر الأهلى 5 مباريات مع صافرة جهاد جريشة.

أولى المباريات التي أدارها جريشة للأهلي كانت أمام الأوليمبي في الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 5-1.

الأهلي فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

وفى المقابل، يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.