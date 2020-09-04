شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: محمد الشناوي قادر على حمل شارة كابتن النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الأهلي يمر بمرحلة انتقالية ومن المهم أن تكون غرفة ملابس الأهلي هادئة، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي قبل المواجهة: "محمد الشناوي قادر على حمل شارة كابتن النادي الأهلي، وأتمنى أن يحتوى النادي الأزمات الراهنة".

وأتبع نجم الأهلي السابق أن الأهلي والزمالك هما الأقرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد والرجاء المغربيين".

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ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بدافع واحد هو الفوز من أجل مواصلة رحلة حصد لقب الدوري الذى يتربع الفريق على قمّته حالياً برصيد 62 نقطة كما يسعى الأحمر للفوز الليلة من أجل إستمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف ثم فاز بعدها على الجونة والمصري بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالي.

وبالعود لتاريخ مواجهات الأهلي ودجلة، نجد أنهما تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري، حسم الأهلي 11 منهم وفاز دجلة بمباراة وحيدة كانت في ولاية مديره الفني الأسبق باتريس كارتيرون، الحالي للزمالك، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات أخرى.

19 هدفاً سجلهم الأهلي في شباك دجلة، ونجح الأخير في تسجيل 6 أهداف فقط في المرمى الأحمر، ويعتبر حسام غالي هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقن بالدوري في لقاء الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2010.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي بشكل عام خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017، فيما يعتبر الثلاثي رمضان صبحي وعمرو جمال ووليد أزارو في صدارة هدافي مواجهات الفريقين بهدفين لكل منهم.