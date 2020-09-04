شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أين مبادئ الأهلى فى قضية كهربا بعد حصوله على 20 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه ينتظر قيم ومبادئ النادى الأهلى فى واقعة اشتباك كهربا لاعب الفريق الأحمر مع زميله محمد الشناوى، متابعا:"أريد أن أرى قيم ومبادئ الأهلى بعرض كهربا للبيع ولن يشتريه أحد وهو تعرض لغرامة مليون جنيه ولكنه يحصل على عقد بعشرين مليون جنيه، وأين قيم الأهلى من ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

وعلق منصور خلال حديثه مع أعضاء الأبيض قبل انطلاق اجتماعه مع أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود ضجيج فى صوت السماعات: "هذا ليس صوت ضجيج .. بل هو ضجيج الخطيب وما فعله كهربا فى الأهلى، قلتها من قبل.. كهربا هديتى لأخويا وحبيبى وحذرته من قبل أن كهربا كان سبب خسارة الزمالك السوبر بسبب اهداره لركلة الجزاء وهوا ما حدث مع الأهلي، انتظر القيم والمبادئ الحقيقية فى الأهلى بعد ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ.. أقر وأعترف أن الأهلى نادى مبادئ وقيم لكن ما قيمة العقوبة مليون جنية فى ظل ان عقده ٢٠ مليون جنية؟ انتظر مشاهدة عرضه للبيع ولن يشتريه أحد".

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وتابع: "الفقر ليس عيب ولكن العيب هو عدم تقدير النعمة، دافعت عن شقيقه فى قضية قتله لأحد الأفراد والآن شقيقه يهاجمنى من داخل السجن وقمت بضم واقعة ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ فى شكوى الزمالك للفيفا".

وعقد مرتضى منصور،اجتماعا مع أعضاء الصفحات الزملكاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بمقر النادى الأبيض، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى، للحديث عن مختلف القضايا التى تخص قلعة ميت عقبة، وذلك عقب فوز الأبيض على بيراميدز، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، ليقتنص الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما كان متساويًا مع بيراميدز فى النقاط قبل اللقاء.