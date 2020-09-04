شكرا لقرائتكم المقاصة يهزم الإسماعيلى 4/1 ويقفز 6 مراكز بجدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 27، محتلاً المركز الثامن بجدول المسابقة، حيث خاض الفريق الفيومى 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عن النقطة 27 فى المركز العاشر، حيث خاض 23 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالى: حارس مرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد الضرف أمامهما همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى وفى الهجوم.. محمد الشامى.

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وعلى مقاعد البدلاء.. محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

دخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.