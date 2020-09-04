محمد حسن ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة الطلائع

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جدة - عمرو شويل اطمئن الجهاز الفنى للزمالك، على جاهزية محمد حسن، لاعب وسط الفريق، الطبية والبدنية بشكل كامل، بعد تغيبه عن مباريات الفريق الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب شكواه من بعض الآلام، حيث فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان عليه، لذا أجرى حسن اختبارا طبيًا قبل المران اليوم، ثم شارك اللاعب بشكل طبيعى وقوى فى المران، حيث يستعد الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.
فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك حصة تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين اللذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز أمس، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا الفريق، وقامت هذه المجموعة بالركض الخفيف بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات.
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