شكرا لقرائتكم محمد حسن ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن الجهاز الفنى للزمالك، على جاهزية محمد حسن، لاعب وسط الفريق، الطبية والبدنية بشكل كامل، بعد تغيبه عن مباريات الفريق الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب شكواه من بعض الآلام، حيث فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان عليه، لذا أجرى حسن اختبارا طبيًا قبل المران اليوم، ثم شارك اللاعب بشكل طبيعى وقوى فى المران، حيث يستعد الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك حصة تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين اللذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز أمس، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا الفريق، وقامت هذه المجموعة بالركض الخفيف بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات.