شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن قبول استقالة اشرف زكى واختيار "تيجانا" أمينا للصندوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قبول استقالة أشرف زكى، من منصب أمين صندوق النادى الأبيض، وتعيين إسماعيل يوسف، عضو المجلس بدلا منه.

وأوضح رئيس الزمالك أن اختيار إسماعيل يوسف كأمين صندوق للنادي جاء بسبب الظروف الصحية لأشلارف زكى، وأن هذا الاختيار وقع لحين عقد جمعية عمومية. وقال مرتضى: "إسماعيل يوسف ابن حقيقي للزمالك ووافق على التواجد في كل المناصب".

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وكان مرتضي منصور رئيس الزمالك قد أن ناديه سيتقدم بملف إلي المحكمة الرياضية الدولية بشأن انسحاب الأبيض من مباراة القمة في شهر فبراير الماضي ، موضحاً أن الزمالك يضع حالياً اللمسات النهائية على الملف ليكون جاهزاً ويتم تقديمه للمحكمة الرياضية بعد غد ، الأحد، للدفاع عن حقوق القلعة البيضاء في هذه القضية ، وقال رئيس الزمالك خلال جلسته الحالية مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية أن محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك وبيراميدز أمس بالدوري كان مُتربصاً بالزمالك ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للأبيض لكن عدالة السماء أنصفت الفريق في النهاية وفاز بثنائية نظيفة.

وأنتقد رئيس الزمالك تصرفات بعض الزمالكاوية وأبناء النادي ، مُعلقاً: " قربت أطقّ من بعض الزملكاوية" بسبب عدم دعمهم للنادي خلال الفترة الأخيرة.

وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.