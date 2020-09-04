شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يدعم الأندية المشاركة في الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، يوم الجمعة، بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل ناد مشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020، والتي سيتم استئنافها في 14 سبتمبر الجاري.

وأضاف بيان وزارة الرياضة: إضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة مليونين و600 ألف ريال، وتأتي هذه البادرة دعما للأندية السعودية المشاركة وتحفيزا لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والتي تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية، ولمواصلة العطاء في هذه البطولة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

يذكر أن النسخة الحالية تشهد مشاركة كل من الهلال والنصر والأهلي والتعاون.