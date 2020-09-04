الأهلي ضد وادي دجلة.. "التشكيل.. والغيابات.. والحكام".. بث مباشر

يلتقى في الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره وادى دجلة في إطار منافسات الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة ، وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الدولى جهاد جريشة حكما للساحة يعاونه كلاً من سامي هلهل و محمود أبو الرجال و محمد حسن حكم رابع.



وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 22 لجهاد جريشة مع الأهلي، حيث كانت آخر المواجهات التي أدارها الحكم للمارد الأحمر أمام بيراميدز أغسطس من العام الماضى ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ن الدوري الممتاز. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".



ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.



أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه في مواجهة دجلة في الجولة الـ24 من عمر الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف



خط الوسط: حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

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وضمت دكة البدلاء كلا من:

علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - محمود وحيد - أحمد فتحي - جونيور أجاي - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري.

المباراة رقم 16 بين دجلة والأهلي

وتحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في لقاءات الفريقين، حيث التقيا في 15 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالدوري الممتاز موسم 2010-2011.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 11 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتان بنتيجة التعادل السلبي، بينما حقق وادي دجلة الفوز في مباراة واحدة.



أعلن نيكي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي في الجولة الـ24 من عمر الدوري.

وجاء تشكيل الغزلان على النحو التالي:

محمد عبدالمنصف، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد سعيد، مروان حمدي، إسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطي، حسام عرفات، رفيق كابو، بيكهام ، محمد رضا.



وجاء على مقاعد البدلاء :



ذكري عبدالله، محمود بودي، بسام وليد، أحمد حسن، عبدالكبير الوادي، إبراهيم عايش، كريم الدبيس، أحمد شريف.

وتحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في لقاءات الفريقين، حيث التقيا في 15 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالدوري الممتاز موسم 2010-2011.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 11 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتان بنتيجة التعادل السلبي، بينما حقق وادي دجلة الفوز في مباراة واحدة.



وخلال 21 مباراة أدارها جريشة للمارد الأحمر حقق الأهلي الفوز في 14 مباراة بينما انتهت مباراتين بالتعادل وخسر الأهلى 5 مباريات مع صافرة جهاد جريشة.



أولى المباريات التي أدارها جريشة للأهلي كانت أمام الأوليمبي في الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 5-1.



الأهلي فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.



وفى المقابل، يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.