شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع صافرة جهاد جريشة =14 فوز +5 خسائر وتعادلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى في الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره وادى دجلة في إطار منافسات الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة ، وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الدولى جهاد جريشة حكما للساحة يعاونه كلاً من سامي هلهل و محمود أبو الرجال و محمد حسن حكم رابع.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة رقم 22 لجهاد جريشة مع الأهلي، حيث كانت آخر المواجهات التي أدارها الحكم للمارد الأحمر أمام بيراميدز أغسطس من العام الماضى ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ن الدوري الممتاز.

وخلال 21 مباراة أدارها جريشة للمارد الأحمر حقق الأهلي الفوز في 14 مباراة بينما انتهت مباراتين بالتعادل وخسر الأهلى 5 مباريات مع صافرة جهاد جريشة.

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أولى المباريات التي أدارها جريشة للأهلي كانت أمام الأوليمبي في الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 5-1.

الأهلي فى صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 23 مباراة فاز فى 20 وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً وسجل 56 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

وفى المقابل، يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة أيضاً تفوق فى 6 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 9 وسجل 24 هدفاً وعليه 30.