شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على الإسماعيلى 2 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43. وجاء تشكيل الدراويش كالتالى: حارس مرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد الضرف أمامهما همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى وفى الهجوم.. محمد الشامى. وعلى مقاعد البدلاء.. محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو Advertisements وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎ دخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة، ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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