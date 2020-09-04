شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : معندناش في الزمالك لاعب بيضرب مدير الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أعضاء مجلس إدارة ناديه لا يعرف شيئاً عن الصفقات الجديدة، كاشفاً أن الزمالك تعاقد مع 4 صفقات ولكنه يدعب التعاقد مع 5 لاعبين لمواجهة الحسد، وتابع مرتضى منصور :"معندناش في نادي الزمالك لاعب بيضرب مدير الكورة بتاعه ..دولاب قيم الأهلي فنكوش والدليل اعتداء وليد سليمان على 4 لاعبين وواقعة كهربا..ربنا يديم ليكم دوالبكم ويحرمنا منها"

وأعلن مرتضى منصور ، أنه تم اختيار إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة كأمين صندوق للنادى بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكى بسبب ظروفه الصحية لحين عقد جمعية عمومية ، قائلا:" إسماعيل يوسف ابن حقيقى للزمالك ووافق على التواجد فى كل المناصب" ، وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال حديثه مع أعضاء النادى الأبيض قبل انطلاق اجتماعه مع أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إنه يتقدم لهم بالتهنئة لفوز الفريق الأبيض على بيراميدز، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، ليقتنص الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما كان متساويًا مع بيراميدز فى النقاط قبل اللقاء.

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وتابع منصور قائلا: "مبروك للزمالك الفوز على بيراميدز.. ومبروك للأهلى كهربا"، كما طالب مرتضى منصور، أعضاء النادى المتواجدين فى حمام السباحة بأداء الصلاة خاصة إن مسجد النادى الجديد والمسمى باسم الراحل طبيب الغلابة محمود مشالى يتواجد فى الجهة المقابلة لحمامات السباحة بالنادى.

ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.