شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجهز لعقد جلسة خاصة مع فايلر بحضور لجنة التخطيط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، خلال الأيام القيلة المقبلة، لمناقشته فى عدة أمور خاصة بالفريق، فى مقدمتها صفقات الموسم الجديد والمُعارين وتوابع أزمة محود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذى تم تغريمه أمس الأول، الأربعاء، على خلفية خناقته مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والتى تسببت فى تغريم كهربا مليون جنيه بقرار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وهو القرار الذى باركه محمود الخطيب رئيس النادى.

وحرصت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وكذلك محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف كرة القدم، على حضور مران الفريق أمس من أجل دعم اللاعبين بعد أزمة كهربا وتحفيزهم على الفوز مع التعهد بعقد جلسة مع فايلر لمناقشته فى عدة ملفات هامة خاصة بفريق الكرة.

من ناحية أخرى، تراجع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف ، وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشأن تدعيمات أخرى فى الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفنى فى بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما فى ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.