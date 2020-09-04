شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور :أنتظر مبادئ الاهلي في قضية كهربا بعد حصوله على 20 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه ينتظر قيم ومبادئ النادى الأهلى فى واقعة اشتباك كهربا لاعب الفريق الأحمر مع زميله محمد الشناوى، متابعا:"أريد أن أرى قيم ومبادئ الأهلى بعرض كهربا للبيع ولن يشتريه أحد وهو تعرض لغرامة مليون جنيه ولكنه يحصل على عقد بعشرين مليون جنيه، وأين قيم الأهلى من ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

وعلق منصور خلال حديثه مع أعضاء الأبيض قبل انطلاق اجتماعه مع أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود ضجيج فى صوت السماعات: "هذا ليس صوت ضجيج .. بل هو ضجيج الخطيب وما فعله كهربا فى الأهلى، قلتها من قبل.. كهربا هديتى لأخويا وحبيبى وحذرته من قبل أن كهربا كان سبب خسارة الزمالك السوبر بسبب اهداره لركلة الجزاء وهوا ما حدث مع الأهلي، انتظر القيم والمبادئ الحقيقية فى الأهلى بعد ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ.. أقر وأعترف أن الأهلى نادى مبادئ وقيم لكن ما قيمة العقوبة مليون جنية فى ظل ان عقده ٢٠ مليون جنية؟ انتظر مشاهدة عرضه للبيع ولن يشتريه أحد".

وتابع: "الفقر ليس عيب ولكن العيب هو عدم تقدير النعمة، دافعت عن شقيقه فى قضية قتله لأحد الأفراد والآن شقيقه يهاجمنى من داخل السجن وقمت بضم واقعة ضرب كهربا لسيد عبد الحفيظ فى شكوى الزمالك للفيفا".

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وعقد مرتضى منصور،اجتماعا مع أعضاء الصفحات الزملكاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بمقر النادى الأبيض، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى، للحديث عن مختلف القضايا التى تخص قلعة ميت عقبة، وذلك عقب فوز الأبيض على بيراميدز، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، ليقتنص الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما كان متساويًا مع بيراميدز فى النقاط قبل اللقاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

واحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.