شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: اللجنة الخماسية فى مصر طلبت وديا تأجيل دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أن أعضاء من اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية طالبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال.. وقال المصدر أن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات من أجل اعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

وكان الكاف قد حدد 20 اكتوبر كموعد نهائي لتقديم الاتحادات المحلية أسماء الفرق التي ستشارك في بطولات افريقيا الموسم المقبل، وهو ما وضع اللجنة المؤقتة في مأزق لأن الدوري من المستحيل أن ينتهي قبل هذا التاريخ.

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وأضاف المصدر ان اللجنة تواصلت مع أعضاء الكاف وديا من أجل التضامن مع المطالبات المغربية الغير رسمية للتأجيل في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، وإبداء الرغبة أيضا في التأجيل، مشددا على أنه لم يرد الكاف أي طلبات رسمية من المغرب أو مصر لتأجيل مباريات دوري الأبطال أو حتى الكونفدرالية.

وكان الكاف قد أعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الابطال بين الأهلي والوداد وبين الزمالك والرجاء على ان تلعب مباريات الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر والإياب في الثاني والثالث من أكتوبر.

وأكد مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن التأجيل هو القرار الأفضل حتى تتمكن الجبلاية من إنهاء الدوري مبكرا وحسم الأربعة المتأهلين لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية قبل الموعد المحدد وبالتالي فإن الاتحاد لا يمانع التأجيل بأي صورة.