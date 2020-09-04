شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن الجهاز الفنى للزمالك، على جاهزية محمد حسن، لاعب وسط الفريق، الطبية والبدنية بشكل كامل، بعد تغيبه عن مباريات الفريق الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب شكواه من بعض الآلام، حيث فضل الجهاز الفنى عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان عليه، لذا أجرى حسن اختبارا طبيًا قبل المران اليوم، ثم شارك اللاعب بشكل طبيعى وقوى فى المران، حيث يستعد الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك حصة تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين اللذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز أمس، والتى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا الفريق، وقامت هذه المجموعة بالركض الخفيف بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات.

وقاد الفرنسى باتريس كارتيرون التدريبات التأهيلية والاستشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة بيراميدز أمس، حيث أدت المجموعة الأساسية بعض التدريبات الخفيفة، فى جزء صغير من الملعب تحت إشراف كارتيرون، وذلك حرصًا من الجهاز الفنى على تخفيف الحمل البدنى لهم خشية التعرض للإجهاد بسبب تلاحم المباريات.

واحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.