شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يطالب لاعبى الإنتاج الحربى بمواجهة طنطا بدون ضغوط لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه على هامش المران طالبهم خلالها بمواجهة منافسهم طنطا بالجولة المقبلة للدوري بدون ضغوط حتى يستطيع الفريق انتزاع الفوز الثانى على التوالى والتقدم نحو منطقة الامان فى جدول المسابقة مشدداً أنه يثق فى قدراتهم وإمكانياتهم لتصحيح مسار الفريق لاسيما بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاخيرة للدوري والاداء الجيد الذى قدمه الفريق والروح المعنوية العالية التى ظهرت على اللاعبين.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها عصر الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وحقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

Advertisements

وفى وقت سابق ، كشف محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربى أسباب تراجع نتائج فريقه عقب استئناف مسابقة الدورى العام، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الحمد لله على فوزنا على سموحة بعد فترة كبيرة من تراجع المستوى الفنى والبدنى لأغلب اللاعبين، بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق بوباء كورونا قبل عودة المسابقة".

ويضيف مدافع الانتاج الحربى "لم نخض فترة إعداد قوية مثل كل الفرق بسبب إصابات كورونا وواجهنا الأهلى فى أول لقاء وبذلنا مجهودا كبيرا فى المباراة وحصدنا نقطة من أنياب متصدر البطولة، وكان طبيعى أن نتأثر فى المباريات التى تليها وهو ما حدث بالفعل وشعرنا فى أكثر من مباراة أننا خارج التركيز".

وتابع بازوكا: "عقدنا جلسات مع بعضنا البعض كلاعبين وتحدثنا عن أهمية استعادة الانتصارات مجدداً وهو ما حدث فى لقاء سموحة، وأمامنا مباراتين غاية فى الصعوبة أمام طنطا ثم أسوان والحصول على الست نقاط من هاتين المباراتين هدفنا حتى نتخلص من الضغوط ونعود لتقديم أداء ممتع ونقتحم المربع الذهبى".