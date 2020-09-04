شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود هجوم الإسماعيلى أمام مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب بعد قليل فى الدورى الممتاز، وجاء تشكيل الدراويش كالتالى: حارس مرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد الضرف أمامهما همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى وفى الهجوم.. محمد الشامى.

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو

*نتيجة آخر مباراة للمقاصة والإسماعيلى فى الدوري

Advertisements

يدخل الإسماعيلى مباراة اليوم بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل مصر المقاصة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة . *ترتيب المقاصة والإسماعيلى فى جدول الدوري ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات المقاصة والإسماعيلى

تاريخيا يمكن تقسيم مواجهات الفريقين إلى جزأين، الأول استمر حتى نهاية موسم 2014/2015 حيث فشل المقاصة في تحقيق أي فوز في خمس مواجهات كاملة، وكانت أول أربع مواجهات قد انتهت جميعها بالتعادل، وفوز وحيد للدراويش على المقاصة فى المواجهة الخامسة بهدفين دون رد بالفيوم 2014/2015 سجلهما عمر الوحش وكينيث. والثانية بداية من موسم 2015/2016، ونجح خلالها أبناء الفيوم في تحقيق 4 انتصارات متتالية وفى الموسم قبل الماضي رد الإسماعيلي اعتباره وفاز ذهابا وإيابا، أولا خارج ملعبه 4/1، ثم بملعبه بهدفين مقابل هدف. وفى العام الماضي، حقق الإسماعيلي فوزه الثالث على التوالي، بهدف دون رد سجله المدافع الغاني ريتشارد بافور، والتي أقيمت بإستاد الإسماعيلية، وتعادلا في الدور الثاني سلبيا في المواجهات الـ14 الماضية، فاز الاسماعيلى فى 5 مباريات وفاز المقاصة فى 4 لقاءات ، وتعادلا في 5 مباريات، تفوق الإسماعيلي تهديفيا بتسجيل 20 هدفا مقابل 17 هدفا للفريق الفيومي. وانتهت مواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم بفوز الاسماعيلى بهدفين دون رد سجلهما محمد الشامى ومحمد هاشم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للمسابقة على ستاد الاسماعيلية فى 11 ديسمبر 2019.