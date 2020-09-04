شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن حالة الطوارىء قبل قرعة كأس العالم لكرة اليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر حالة الطواريء قبل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم 27 والتي تستضيفها مصر وتقام غد تحت سفح منطقة الأهرامات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و 17 وزيرا بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري ومندوبي 29 دولة بالإضافة إلي مصر مضيف البطولة حيث لم يتحدد بعد إسم الدولتين المتبقيتين من ملحق التصفيات لإكتمال عقد الدول المشاركة وعددهم 32 دولة .

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وصرح مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن البطولة في نسختها الحالية هي الأقوي في تاريخ بطولات العالم منذ إنطلاقها قبل عدة عقود ليس فقط بسبب زيادة عدد الدول المشاركة من 24 إلي 32 دولة ولكن لتغيير نظام الصعود التدريجي للمباريات في البطولة ، حيث ستلعب المنتخبات الصاعدة إلي دور الربع النهائي 6 مباريات في الدور الأول والثاني للبطولة الذي تقام مبارياته بنظام دور المجموعات " دوري من دور واحد " ولابد من الفوز في أربع مباريات علي الأقل من ستة للوصول إلي دور الثمانية للبطولة وهو الأمر الذي يتطلب لياقة بدنية عالية للفرق تمكن لاعبيها من خوض 6 مباريات متتالية للوصول بين دور ال 8 الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب .

وقال المشرف العام علي المنتخبات القومية بإتحاد اليد أن جميع بطولات العالم السابقة خلال العقود الستة الماضية فازت بها دولة أوروبية أي أن اللقب لم يخرج من القارة العجوز قبلة كرة اليد في العالم موضحا أن بطولات العالم السابقة كانت تشارك فيها 24 دولة منها 13 دولة من أوروبا ولكن في النسخة الخالية التي تستضيفها مصر زادت عدد الفرق إلي 32 دولة منها 17 دولة من أوروبا .