شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. شعار الإسماعيلى تغير 5 مرات وتأثر بالحرب ووفاة "رضا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النادى الإسماعيلى واحداً من أقدم الأندية المصرية وأعرقها، وأكثرها جماهيرية أيضاً، حيث تأسست قلعة الدراويش عام 1924، ثم أصبح النادى عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926، وسمى بنادى الإسماعيلى الرياضى نسبة لاسم المحافظة التى يوجد بها وهى محافظة الإسماعيلية، وشارك الدراويش فى أول بطولة نظمت للدورى المصرى الممتاز عام 1948، وفاز الإسماعيلى ببطولة الدورى عام 1967، وكان أول نادٍ عربى يفوز ببطولة قارية حين فاز بدورى أبطال أفريقيا عام 1969.

وعلى مدار 96 عاماً منذ إنشاء قلعة الدراويش تغير شعار النادى أكثر من مرة، ففى عام 1921 تم رسم أول شعار عام 1922 وكان شعارا مبسطا للغاية ولكن طريقته كانت متماشية مع الاتجاه الفنى الرمزى فى ذلك الوقت بطبيعة الحال حيث كان الشعار الأول فى عام 1922.

وفيه تظهر الكرة الإنجليزية القديمة التى كانت تنفذ على هيئة أشرطة جلدية وهى على عكس الكرة الحديثة التى تنفذ علي هيئة قطع جلدية سداسية الشكل، ويظهر تحت الكرة تشكيل يمثل على الأغلب ملعب كرة قدم وبه تشكيل يمثل خطوط الملعب باللون الأخضر وتقسيمه بالخطوط الصفراء.

الشعار الثانى من نهايات الستينات

يمثل دائرة صفراء و يمثل الملعب مثلث أخضر تغير بعدها اللي اللون الأسود بما يتماشي مع طروف حرب 1967 ومن قبله وفاة النجم الراحل محمد مرسى حسين الشهير بـ"رضا"، ومثل المثلث ايضا ( السبعة ) التي كان تزين فانلة الدراويش باللون الأزرق والتي تحولت الي اللون الأسود بمناسبة رحيل النجم رضا في عام 1965 ويحيط الشعار رمز غصن الزيتون الذي كان يبشر بقدوم السلام علي أرض الاسماعيلية.

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الشعار الثالث من بداية الثمانينات

و يغلب عليه التصميم الهندسي بطبيعة الحال كفرحة بعودة التعمير و العمران الي محافظة الاسماعيلية بعد فترة صعبة من مرارة الحروب و التهجير و يبرز المثلث الرمزي لألة السمسية الفنية الشهيرة بالاسماعيلية و من خلفها الكرة الاسماعلاوية بألوانها المحببة في تناغم مع السمسية، ومن خلفهما مثلث أخر باللون الأزرق الذي يمثل مدينة الاسماعيلية وارتباطها بقناة السويس والبحيرات و يزين الشعار خطوط عرضية تمثل األوان النادى يخرج خط مائل يعطي الاحساس بالإنطلاق الى المستقبل.

الشعار الحالي من عام 2001

عاد التصميم إلى البساطة والرموز المباشرة مثل الكرة الإسماعلاوية بألوانها المميزة الأصفر والأزرق داخل مجسم للدرع، ويمثل عودة البطولات إلى النادي الإسماعيلي ويحيط بهما رمز غصن الزيتون باللون الأزرق.