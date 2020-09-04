شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يسخر من سرقة كأس الامم من الجبلاية عبر فيديو لفؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر عصام الحضري اسطورة حراسة المرمي في منتخب مصر السابق، من أخبار سرقة كأس الأمم الافريقية من داخل الجبلاية مقر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك بنشره فيديو سخر فيه من تلك الأخبار حيث تضمن مقطع من أحد مسرحيات النجم الراحل فؤاد المهندس حينما تطرق في حواره مع الفنان حسن مصطفى حول سرقة فانلته، وعلق الحضري على الفيديو بكتابة : " كاس الأمم اتسرق ازاي معرفش".

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وفى نفس الاطار كان سخر أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، من حادث اختفاء كأس الأمم الأفريقية التى احتفظت بها مصر عقب التتويج بالكان فى ثلاث نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، من مقر اتحاد الكرة، وكان البعض قد ردد وجود الكأس فى منزل الصقر قبل أن ينفى أحمد حسن هذا الأمر، وكتب حسن عبر حسابه الشخصى على تويتر، "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول 4 يا بابا أنت وهو علشان لو ناسين ؟! و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو".

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حالياً إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.

من جهته كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.