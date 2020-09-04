شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى يدعم مؤمن زكريا: ترجع لنا بالسلامة يا حبيبى.. كلنا معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هشام حنفى، نجم النادى الأهلى الأسبق، على دعم النجم مؤمن زكريا، فى إصابته الأخيرة وتعرضه لمرض فى الأعصاب، حيث نشر صورة عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بمؤمن، صحبها بتعليق: "ترجع لنا بالسلامة يا حبيبى.. كلنا مع مؤمن".



مؤمن زكريا وهشام حنفى

وكانت جماهير النادى الأهلى، واصلت دعمها للنجم مؤمن زكريا، حيث تواجد العشرات من الجماهير أمام منزله لدعمه والشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم فى الوقت الحالى، وحملت الجماهير مؤمن زكريا على الأعناق، ورفعوا إشاراته عن إحراز الأهداف لدعمه لتخطى محنة المرض.





يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى بمنزله مؤخراً للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

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واستمرت الجماهير فى التواجد أمام منزل مؤمن منذ عدة أيام لتشجيع اللاعب والهتافات المستمرة له.

وأكد الدكتور أشرف صبحى للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذى يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.

وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته، وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخرى للملاعب فى أقرب وقت، مشيراً أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه فى أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب؛ تعبيراً عن حبها للاعب، ودعواتها له بتخطى الأزمة الصحية التى يمر بها.