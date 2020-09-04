شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه عن سرقة كؤوس الفراعنة : مش مصدق والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني عبد ربه قائد النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق أنه لا يصدق الأنباء التي تؤكد سرقة كئوس الفراعنة من مقر الجبلاية ، وقال القيصر في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" والله العظيم مش مصدق الاخبار دي..هو ازاي يحصل كدا ..هو اتحاد الكرة مفيهوش أمن " .

وتابع القيصر:" قرأت الاخبار مرة واثنين يمكن تكون مش حقيقة ولقيت تهم لأحمد حسن كمان أن كأس الأمم معاه ..بجد هو الوضع ده يضحك ولا يحزن ".

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب. وجاء بيان الاتحاد المصرى كالتالى: "فى إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

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ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

من جانبه، كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.