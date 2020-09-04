شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي ودجلة إستاد القاهرة لخوض مباراة الفريقين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريقا الأهلي ودجلة ملعب إستاد القاهرة منذ قليل لخوض المباراة التي ستجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز ، ووصل كل فريق عبر حافلتين منعاً للتزاحم ، وقام الجهاز الفني للأهلي وكلك جهاز دجلة بُمعاينة أرض الملعب فور الوصول إستاد القاهرة .

على صعيد متصل ، استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادى دجلة، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى وجونيور أجايى وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

ويفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض له فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

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وخاض الأهلي 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة.

لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباريات وسجل 309 أهداف مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.