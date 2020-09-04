شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس "عقدة" جديدة للمصرى بـ3 انتصارات متتالية فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عماد النحاس المدير الفنرى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أن يحقق إنجازاً جديداً مع ذئاب الجبل فى موسم استثنائى للمقاولون، وذلك بعد الفوز الأخير الذى حققه على النادى المصرى بثنائية نظيفة فى مباراة الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث رفع النحاس رصيده من الانتصارات على الفريق البورسعيدى إلى ثلاث انتصارات متتالية بالموسم الجارى.

الفوز الأول لذئاب الجبل كان فى الدور الأول للدورى وفاز المقاولون بقيادة عماد النحاس على المصرى بقيادة إيهاب جلال آنذاك بهدف نظيف سجله محمد سمير مدافع المقاولون.

ثم التقى الفريقان فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر وفاز المقاولون أيضاً بقيادة النحاس على المصرى بقيادة إيهاب جلال برباعية نظيفة سجلها، شكرى نجيب ومحمد عصام هدفين قبل أن يضيف معروف يوسف الهدف الرابع، ليودع الفريق البورسعيدى بطلة كأس مصر.

وكان اللقاء الأخير فى الدور الثانى بالدورى والذى جمع الفريقين أمس قد انتهى بفوز ذئاب الجبل بهدفين نظيفين سجلهما لويس إدارواد ومحمد عصام.

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