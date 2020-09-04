يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

يستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز عندما يستقبل وادي دجلة على ستاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من البطولة.
الأهلي وبعد الهزيمة في الديربي من الزمالك تمكن من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ويود الاستمرار في الانتصارات قبل المعترك الأفريقي.
يتصدر النادي الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، بيراميدز، وبفارق 20 نقطة عن الغريم الأزلي الفارسالأبيض.
في الوقت نفسه فإن وادي دجلة يصارع من أجل الابتعاد تمامًا عن مراكز الهبوط، ويدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على المقاصة 3-1 في المباراة الماضية، ذلك الفوز الذي جعله يرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء الجمعة 4 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق صافرةالبداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة؟
تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع المباراة على شاشتها.
لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
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