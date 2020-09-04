ماتش الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر تابع لايف

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه أمام وادي دجلة في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم على أرضية استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة 24 من البطولة. وكان الأهلي قد انتصر على مصر المقاصة بهدفين دون رد في الجولة السابقة، بينما فاز وادي دجلة على نادي مصر بنتيجة 2-1. دون رد في الجولة السابقة، بينما فاز وادي دجلة على نادي مصر بنتيجة 2-1. ودفع فايلر باللاعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لتعويض علي معلول الغائب بسبب الإيقاف ومحمد مجدي أفشة بدلًا من عمرو السولية. السولية. تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط: ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ. خط الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة مباشر )

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