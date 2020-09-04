ميسي: سأستمر مع برشلونة لحبي لها و بارتوميو كارثي

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني خلال بيان رسمي مساء اليوم الجمعة استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.
وأكد ميسي استمراره في صفوف الفريق خلال حواره مع موقع جول العالمي والذي أكد انه لم يكن سعيداً ويرغب في الرحيل ، و لكن سأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني، ادارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة، لن أذهبللمحاكمة ضد نادي حياتي ، ولهذا السبب سأبقى".
كان ميسي أبدي رغبته في الرحيل عن برشلونة الأسباني وذلك بعد٦خروج الفريق من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفضيحة كبيرة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2.
وأضاف:" أخبرت رئيس النادي برغبتي بالرحيل وقال دائمًا إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء، لكن في النهاية لم يفي بوعده".
وتابع: "بالطبع واجهت صعوبة في اتخاذ القرار، لم اتخذه بسبب النتيجة أمام بايرن، الأمر يأتي من أشياء كثيرة، لطالما قلت إنني أريد أن أنهي مسيرتي هنا وقلت دائمًا أنني أريد البقاء هنا".
وواصل:" لكني كنت أريد مشروعًا للفوز بالألقاب مع النادي ومواصلة توسيع أسطورة برشلونة، والحقيقة هي أنه لم يكن هناك أي مشروع أو لا شيء لفترة طويلة، فهم يتلاعبون".
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