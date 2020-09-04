ميسي: سأستمر مع برشلونة لحبي لها و بارتوميو كارثي

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني خلال بيان رسمي مساء اليوم الجمعة استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل.

وأكد ميسي استمراره في صفوف الفريق خلال حواره مع موقع جول العالمي والذي أكد انه لم يكن سعيداً ويرغب في الرحيل ، و لكن سأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني، ادارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة، لن أذهب

للمحاكمة ضد نادي حياتي ، ولهذا السبب سأبقى".كان ميسي أبدي رغبته في الرحيل عن برشلونة الأسباني وذلك بعد٦خروج الفريق من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفضيحة كبيرة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2.وأضاف:" أخبرت رئيس النادي برغبتي بالرحيل وقال دائمًا إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء، لكن في النهاية لم يفي بوعده".وتابع: "بالطبع واجهت صعوبة في اتخاذ القرار، لم اتخذه بسبب النتيجة أمام بايرن، الأمر يأتي من أشياء كثيرة، لطالما قلت إنني أريد أن أنهي مسيرتي هنا وقلت دائمًا أنني أريد البقاء هنا".وواصل:" لكني كنت أريد مشروعًا للفوز بالألقاب مع النادي ومواصلة توسيع أسطورة برشلونة، والحقيقة هي أنه لم يكن هناك أي مشروع أو لا شيء لفترة طويلة، فهم يتلاعبون".