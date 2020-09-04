أعلن اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل وادي دجلة ضم كلا من:- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو Advertisements خط الوسط : محمد عبد العاطي - أحمد سعيد - محمد رضا خط الهجوم : حسام عرفات - رفيق كابو - مروان حمدي. البدلاء: - حسين ذكري - عبد الله محمود - عبد الرحمن بودي - بسام وليد - أحمد حسن عبد الكبير الوادي - إبراهيم عايش - كريم الدبيس - أحمد شريف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وادي دجلة بالقوة الضاربة في مواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.