ON Time Sports ماتش الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر اليوم

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بنظيره وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020. اللقاء ينطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، ويحتضنه ملعب القاهرة الدولي. وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. ويدير مباراة الأهلي ودجلة الحكم الدولي جهاد جريشة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمد حسن حكماً رابعا، ووائل فرحان ومصطفى عثمان لتقنية الفيديو. ومصطفى عثمان لتقنية الفيديو. ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة ودجلة في المركز الحادي عشر بـ 26 نقطة. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة مباشر )

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