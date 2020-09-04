طبيب الزمالك يضع برنامجا علاجيا لـ حسام أشرف

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد أسامة، برنامج تأهيلي وعلاجي لحسام أشرف لاعب الفريق. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء أمس أمام بيراميدز بشد في العضلة الضامة. بيراميدز بشد في العضلة الضامة. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة. ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة من التدريبات الجماعية، حيث تم الاكتفاء بأداء اللاعب حصة علاجية وتأهيلية بصحبة الجهاز الطبي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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