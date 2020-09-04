رابط YALLA SHOOT بلس بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى ووادى دجلة بث مباشر الدورى المصرى كورة ستار أون لاين

يلتقي الأهلي ضد وادي دجلة في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة 24 من الدوري العام المصري وهدفه تحقيق الإنتصار مستغلا فوز غريمه الزمالك على بيراميدز أمس لتوسيع الفارق بينه وين أقرب منافسيه على لقب الدوري العام للنقطة

20 لحسم اللقب مبكرا .

يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 14 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي حقق الفوز أمس على

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“بيراميدز”.

في المقابل يتواجد “وادي دجلة” في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن العاشر “حرس الحدود”، وبفارق نقطة واحدة عن “الانتاج الحربي” الذي يحتل المركز التاسع.

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