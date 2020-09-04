بث مباشر | نتيجة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 في الجولة الـ29 (قبل الاخيرة)، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تُنقل مباراة “الهلال والوحدة” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية ودون ضغوطات بعدما حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، بعد المحافظة على فارق الـ 6 نقاط بينه وبين منافسه النصر إثر فوزه على “الحزم” قبل جولتين من نهاية الدوري.

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ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

ولعب الزعيم 28 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 69 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 24 كثاني أقوى دفاع بعد النصر.

في المقابل يتواجد فريق “الوحدة” في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الثالث “أهلي جدة”.

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