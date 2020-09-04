تشكيلة الاهلي الأساسية أمام وادي دجلة في الدوري المصري.. “استمرار ثنائية بادجي ومروان”

أعلن المدرب السويسري “رينيه فايلر” ، تشكيلة الأهلي الأساسية أمام وادي دجلة، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته لحسم البطولة مبكرًا أمام الزمالك وبيراميدز، ويحتاج إلى 14 نقطة من 11 جولة لتتويج نفسه بشكل رسمي قبل الأسبوع الأخير.

وسيدفع رينيه فايلر بالمدافع الدولي المصري أيمن أشرف في تشكيلة الأهلي الأساسية كظهير أيسر هذا المساء بدلاً من الدولي التونسي علي معلول، الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في الجولة الماضية.

فيما سيستمر الثنائي مروان محسن وآليو بادجي في تشكيلة الأهلي الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، بعدما لعبا سويًا في اللقاء السابق أمام المصري البورسعيدي عندما فاز الأهلي بهدفين دون رد.

تشكيلة الاهلي الأساسية أمام وادي دجلة “استمرار ثنائية بادجي ومروان”

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي “افشة”، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مرون محسن، آليو بادجي

دكة الأهلي

علي لطفي وجونيور أجايي وأليو ديانج ووليد سليمان ومحمد شكري وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعربي بدر ومحمد فخري.