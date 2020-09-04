ميسي يعلن بقائه مع برشلونة: سأبقى حتى لا أتورط في نزاع قانوني

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقائه في صفوف برشلونة للموسم المقبل 2021/2020 تحت قيادة المدرب الجديد “رونالد كومان”، ليحسم أسطورة النادي الكتالوني الجدل الذي أثاره بنفسه حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

وقال ميسي في تصريحات لموقع جول النسخة الإسبانية “لم أكن سعيداً وأردت المغادرة، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال، لكن سأبقى في النادي حتى لا اتورط في نزاع قانوني، ادارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة”.

وأضاف “لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي، ولهذا السبب سأبقى. ‏كنت مؤمن بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبأن وقتي قد انتهى هنا”.

وزاد “‏شعرت بالاسف الشديد فعلاً لانني كنت دائماً أقول أنني أريد إنهاء مسيرتي مع برشلونة، كانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس”.

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وفسر ميسي أسباب تفكيره في الرحيل وارسال فاكسًا رسميًا إلى إدارة جوزيب بارتوميو، قائلاً “جاء وقت التفكير في الرحيل وعن اهداف جديدة واجواء جديدة، ولم يأت ذلك بسبب نتيجة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ“.

وأوضح “القرار كنت أفكر فيه منذ فترة طويلة وأخبرت الرئيس بذلك، ‏بارتوميو أخبرني أنه بنهاية موسم 2020/2019 يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الرحيل عن برشلونة أو ما إذا كنت أرغب في البقاء وفي النهاية لم يف بوعده معي”.

وأكمل ميسي حديثه المثير “‏كالعادة سأقوم ببذل قصارى جهدي مع برشلونة، لقد مررت بفترة سيئة هذه السنة ولكن هذا لا يقارن بالذين مروا بأوقات اصعب خلال هذا الفيروس، ولا يقارن بالأشخاص الذين خسروا اقربائهم والكثير من الامور الأخرى”.

وترددت انباء عن نية مانشستر سيتي في التعاقد مع ميسي اذا ما كان متاحًا للانتقال بالمجان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.