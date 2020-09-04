بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 في الجولة 29، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية ودون ضغوطات بعدما حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، بعد المحافظة على فارق الـ 6 نقاط بينه وبين منافسه النصر إثر فوزه على “الحزم” قبل جولتين من نهاية الدوري.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

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ولعب الهلال 28 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 69 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 24 كثاني أقوى دفاع بعد النصر.

في المقابل يتواجد فريق “الوحدة” في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الثالث “أهلي جدة”.

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الهلال 0-0 الوحدة

استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 29)

تبدأ في الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش.

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