بث مباشر | شاهد الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري “رابط يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الاهلي ووادي دجلة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن الجولة 24 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الاهلي ووادي دجلة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 14 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي حقق الفوز أمس على “بيراميدز”.

في المقابل يتواجد “وادي دجلة” في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن العاشر “حرس الحدود”، وبفارق نقطة واحدة عن “الانتاج الحربي” الذي يحتل المركز التاسع.

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