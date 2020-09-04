بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي ووادي دجلة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن الجولة 24 من الدوري المصري.
تُنقل مباراة “الاهلي ووادي دجلة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “بلال علام”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.
يحتل “الاهلي” صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 14 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي حقق الفوز أمس على “بيراميدز”.
ولعب الاهلي 23 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة واحدة على يد “الزمالك“، وسجل لاعبوه 56 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 8 مرات فقط كأقوى دفاع.
في المقابل يتواجد “وادي دجلة” في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن العاشر “حرس الحدود”، وبفارق نقطة واحدة عن “الانتاج الحربي” الذي يحتل المركز التاسع.
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الاهلي 0-0 وادي دجلة
ملعب القاهرة الدولي
الدوري المصري (الجولة 24)
⌚تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.
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