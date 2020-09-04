بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “النصر والاتحاد” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 4-9-2020 ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والاتحاد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت جرينتش، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

يحتل “النصر” في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل لنادي النصر بعدما خسر اللقب رسميًا في الجولة الماضية لصالح الهلال، كما ضمن المركز الثاني بسبب فارق النقاط الشاسع بينه وبين أهلي جدة قبل جولتين على نهاية الموسم.

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في المقابل تحمل المباراة أهمية قُصوى لفريق “الاتحاد” حيث ينافس على البقاء مع الكبار، إذ يحتل المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أولى مراكز الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى.

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النصر 0-0 الاتحاد

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

????الدوري السعودي (الجولة 29)

⌚تبدأ في الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش.

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