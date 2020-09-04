رياضة | الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوناني بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل وادي دجلة ضم كلا من:- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو Advertisements خط الوسط : محمد عبد العاطي - أحمد سعيد - محمد رضا خط الهجوم : حسام عرفات - رفيق كابو - مروان حمدي. البدلاء: - حسين ذكري - عبد الله محمود - عبد الرحمن بودي - بسام وليد - أحمد حسن عبد الكبير الوادي - إبراهيم عايش - كريم الدبيس - أحمد شريف.

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