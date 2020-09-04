رياضة | حمدو الهوني يصدم الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدو الهوني يصدم الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي الترجي التونسي عقد لاعبه حمدو الهوني، لاعب الفريق حتى 2023 وذلك بعدما اقترب عقده على الانتهاء في الموسم الحالي، واسدل الستار على امكانية رحيله عن صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية محاولات مكثفة من جانب بعض الأندية العربية للتفاوض مع اللاعب وفي مقدمتهم الثلاثي الكبار في الدوري المصري الاهلي والزمالك وبيراميدز وذلك بعدما اقترب عقده على النهاية.

ونشر الموقع الرسمي للترجي مقطع فيديو وقع من خلاله حمدو الهوني على عقود التجديد حتى 2023.

وكشف وكيل أعمال حمدو الهوني انه عرض اللاعب على الأهلي والزمالك مشيرا إلى أنه لا مانع له في اللعب بالدوري المصري وذلك قبل أن يعلن الترجي تجديد عقده.