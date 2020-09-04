رياضة | فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لموجهة نظيره وادي دجلة بعد قليل.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.