رياضة | بعد البقاء.. ميسي يفتح النار على رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد البقاء.. ميسي يفتح النار على رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، عن مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة بعد إعلان بقاءه داخل البارسا في الموسم الجديد، مؤكدا أنه كان يرغب بالرحيل في الميركاتو من صفوف النادي الكتالوني.

وأشار ميسي في تصريحات صحفية: "‏كل عام كنت قادرًا على المغادرة وكسب أموال أكثر من برشلونة، لطالما قلت أن هذا كان منزلي لكني كنت أريد أن ابحث عن أهداف جديدة".

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وأردف: "ظوري الأبطال يمكنك الفوز بها أو خسارتها، ولكن على الأقل أريد أنا أنافس وعدم السماح لـ روما، ليفربول، ولشبونة بأن تتكرر مرة أخرى".

وواصل: "‏أنا لا اقبل الذهاب للقضاء ويكون البارسا خصمي، فمن لم يفي بوعده معي ليس برشلونة بل من يمثل النادي، ‏والآن سأستمر لأن الرئيس اخبرني بأن الطريقة الوحيدة للمغادرة هي بكسر العقد 700 مليون، وهذا مستحيل".

وأضاف: "كالعادة سأقوم ببذل كل جهدي، ولقد مررت بفترة سيئة هذه السنة، ولكن هذا لايقارن بالذين مره بأوقات اصعب خلال هذا الفيروس وبالأشخاص الذين خسروا اقربائهم والكثير من الامور الأخرى".