رياضة | أول تعليق من ميسي بعد بقاءه مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي بعد بقاءه مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، عن بقاءه بشكل رسمي داخل النادي في الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله في الصيف.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "لم أكن سعيداً واردت المغادرة، ولم يُسمح لي بذلك باي شكل من الاشكال وسأبقى في النادي حتى لا اتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة".

وواصل: "‏شعرت بالاسف الشديد فعلاً، لانني كنت دائماً اقول بانني اريد انهاء مسيرتي هناك، وكانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس".

وأكمل: "‏كان عامًا صعبًا للغاية، ولقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس، وأصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة".