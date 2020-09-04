رياضة | تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب اياكس امستردام، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.

ويعد فان دي بيك من أبرز اللاعبين في خط الوسط على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، وستكون تلك الصفقة إضافة كبيرة للنادي الإنجليزي.

وسيلعب مانشستر يونايتد بثلاثي خط وسط هجومي في الموسم المقبل بشكل كبير تحت ثنائي الهجوم.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال.