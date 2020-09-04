رياضة | نجم الزمالك ينتظم في تدريبات الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك ينتظم في تدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وذلك عقب انتهاء الراحة التي أعطاها له الجهاز الفني ، بسبب تغيبة عن اللقاء السابق للإيقاف.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اللقاء المقرر له الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف الأهلي صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة.