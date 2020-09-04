رياضة | كارتيرون يشيد بمستوى نجم الزمالك الصاعد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يشيد بمستوى نجم الزمالك الصاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إشادة طيبة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

حيث استقبل الفرنسي اللاعب بتحية حارة، وعقد جلسة سريعة معه في حضور أحمد شعبان مترجم الفريق نقل له اشادته وتحيته على آداء اللاعب في مباراة بيراميدز أمس، وطالبه بالاستمرارية في تقديم الأفضل، مؤكدا أنه لم يتفاجأ مما قدمه لأنه يعلم إمكانياته وقدراته جيدا.

ومن جانبه وجه اللاعب الشكر للمدير الفني على ثقته مؤكدا له أنه سيكون على قدر الثقة الفترة القادمة.

وحقق الفريق الفوز على نظيره بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.