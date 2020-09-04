رياضة | حوار - كريم حافظ لـ "الخليج 365": صلاح وتريزيجيه رفعا سقف طموحات اللاعبين المصريين.. تلقيت عروضا قوية لكن فضلت مالاتيا سبور وهدفي الاستمرار فى أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - كريم حافظ لـ "الخليج 365": صلاح وتريزيجيه رفعا سقف طموحات اللاعبين المصريين.. تلقيت عروضا قوية لكن فضلت مالاتيا سبور وهدفي الاستمرار فى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- تجربتي فى تركيا أضافت لي الكثير

- لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر

-تلقيت عروض قوية لكن فضلت الإنتقال لمالاتيا سبور

-راضي عن تجربتي الاحترافية وهدفي الاستمرار بأوروبا

يعتبر الدولي المصري كريم حافظ البالغ من العمر 24 عاما واحدًا من أبرز المحترفين المصريين فى أوروبا بالسنوات الماضية حيث لعب فى صفوف العديد من الأندية أبرزها لييرس البلجيكي ولانس الفرنسي بالإضافة إلى اسطنبول باشاك شهير وقاسم باشا التركي ليستقر الآن فى صفوف نادي مالاتيا سبور التركي الذي ضمه نهائيًا هذا الصيف من نظيره وادي دجلة.

وأجري موقع "الخليج 365 الرياضي" حوارًا مع الدولي المصري المحترف ضمن صفوف مالاتيا سبور تحدث فيه عن تجربته الاحترافية فى أوروبا وأبرز العروض التي كانت مقدمة الفترة الماضية بالإضافة إلى رأيه فى أداء المحترفين المصريين بأوروبا وجاء كالتالي:

- البداية حدثنا عن تجربتك فى تركيا بالموسمين السابقين؟

تجربتي فى تركيا أضافت لي الكثير، أول ست شهور انضميت الي باشاك شهير بطل الدوري حاليا لم احصل على الفرصة كاملة لانتقل بعدها إعارة لصفوف قاسم باشا الذي تألقت فيه ليقرر نادي مالاتيا سبور شرائي من دجلة.

- لماذا فضلت البقاء مع مالاتيا سبور وما طموحك مع الفريق هذا الموسم؟

الدوري التركي قوي للغاية ويوجد بيه العديد من اللاعبين المميزين والأساطير، هدفي مع مالاتيا سبور التألق هذا الموسم وبعدها الإنتقال إلى فريق أكبر.

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- هناك تقارير ذكرت تلقيك عروض من أندية القمة بالدوري المصري الفترة الماضية ما مدى صحة هذا وهل كان يوجد عروض أخري؟

لم اتلقي أي عروض من الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، كان لدي العديد من العروض فى أوروبا أبرزها آيك أثينا اليوناني لكن فضلت الانتقال لصفوف مالاتيا سبور لأنه النادي الوحيد الذي كان يسعي لضمي نهائي من وادي دجلة وليس على سبيل الإعارة.

- هل تواصل معك حسام البدري منذ توليه منصب تدريب منتخب مصر وما توقعك له مع الفراعنة الفترة القادمة؟

لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، أنا تحت أمر المنتخب فى أي وقت وأتمني التوفيق لكابتن حسام البدري وجهازه فى الفترة المقبلة.

- ما هو رأيك فى موسم المحترفين المصريين هذا الموسم فى أوروبا؟

بالتأكيد سعيد بما قدموا فى أوروبا، تتويج محمد صلاح بالبريميرليج وتألق تريزيجيه مع أستون فيلا وصعود حجازي بالإضافة إلي كوكا والنني، هؤلاء اللاعبين فخر لنا جميعًا ويرفعون سقف طموح اللاعبين المصريين فى مصر الذي تمتلك العديد من المواهب القادرة على الاحتراف والتألق بقوة فى الدوريات الأوروبية الكبري.

- هل استفاد النني من تجربة تركيا ورأيك يستمر فى أرسنال أم يذهب لفريق آخر؟

النني استفاد من فترة اللعب فى بيشكتاش بالدوري التركي، لعب موسم مميز وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق، هو كان بحاجة لهذه التجربة، اتمني ان يستمر فى أرسنال بالموسم الجديد لأن هذا كان هدفه.

- أخيرًا تقييمك لمسيرتك الاحترافية حتى الآن وهل يوجد هدف معين تسعي لتحقيقه الفترة المقبلة؟

راضِ عن تجربتي الاحترافية حتي الآن، تلقيت العديد من العروض الأوربية من أندية كبري عندما كنت فى لانس الفرنسي لكن لم يحصل نصيب بسبب المفاوضات مع وادي دجلة، هدفي هو استكمال الاحتراف، الآن أصبحت ملك نادي مالاتيا سبور أتمني أن أتألق معهم وانتقل لفريق ودوري أكبر خلال الفترة المقبلة.